Cesena | morto il padre che correva a trovare la moglie in ospedale

Una tragedia si è verificata a Cesena nella serata di domenica 1 marzo 2026, quando un uomo che correva a trovare la moglie in ospedale ha perso la vita. La notizia ha suscitato scalpore tra i residenti, e le autorità stanno indagando sull’accaduto. La famiglia coinvolta si trova ora a dover affrontare un dolore improvviso e inaspettato.

Una sciagura ha colpito la città di Cesena nella serata di domenica 1 marzo 2026, lasciando un vuoto irreparabile nella vita di una famiglia. Il dramma si è consumato in viale Guglielmo Oberdan, dove un grave scontro tra un’automobile e una motocicletta ha portato alla morte di Gianluca Lorenzini. L’uomo, un cinquantacinquenne residente nel territorio cesenate, stava recandosi all’ospedale Bufalini per visitare la moglie ricoverata, un dettaglio che rende la perdita ancora più straziante. La vittima, alla guida di una moto di piccola cilindrata da 125 cc, non ha resistito alle lesioni riportate durante l’impatto. Il decesso è avvenuto successivamente al ricovero in Pronto Soccorso, dopo che i soccorsi sanitari avevano già operato sul luogo dell’incidente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

