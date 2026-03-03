Cervelli Connessi | la nostra esperienza in rete

Quest’anno, noi studenti dell’I. C. Sant’Orso abbiamo partecipato a un progetto molto interessante intitolato "Cervelli Connessi", guidati dal maestro Filippo Federici, che ci ha aiutato a capire meglio come muoversi nel mondo digitale. La rete, infatti, è un posto pieno di opportunità, ma nasconde anche tanti pericoli che dobbiamo imparare a riconoscere per navigare sicuri. Il percorso è stato diviso in base alle nostre classi: in prima media ci siamo concentrati sul cyberbullismo, mentre in seconda abbiamo approfondito il tema delle fake news "Cyberbullismo e Fake News". Il 9 ottobre il maestro è venuto in classe per parlarci del cyberbullismo, spiegandoci di cosa si tratta attraverso immagini e giochi, così abbiamo capito quanto possa essere pericoloso e doloroso colpire qualcuno online. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

