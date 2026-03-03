Cerimonia di inizio lavori per il campus d’elite SPH a Miami tra i fondatori Silva International

Oggi si è svolta la cerimonia di avvio lavori per il nuovo campus d’elite di Sports Performance Hub a Miami. La struttura, sviluppata su un’area di 37 ettari, sarà destinata a attività sportive e formative di alta qualità. Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti di Silva International, uno dei fondatori del progetto. La costruzione del campus è ora ufficialmente iniziata.

Lo Sports Performance Hub (SPH) ha ufficialmente avviato la costruzione del suo campus sportivo e formativo di livello mondiale, che si estende su 37 ettari. Il progetto da 280 milioni di dollari, finanziato privatamente, è destinato a trasformare South Dade in una capitale globale per l'eccellenza atletica.