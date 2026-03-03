Centro raccolta chiuso da mesi la minoranza | Dubino come la Salerno-Reggio Calabria

A Dubino il centro comunale di raccolta rifiuti è chiuso da settembre 2024 per lavori di ammodernamento e, dopo 18 mesi, non è ancora stato riaperto. La minoranza, rappresentata dal gruppo consiliare “Dubino Futura”, denuncia i ritardi dell’Amministrazione e i disagi subiti dai cittadini, confrontando la situazione con quella di un’altra grande opera mai completata. La questione rimane al centro del dibattito locale.

Scontro politico sul cantiere fermo dal settembre 2024. Dubino Futura: "Disagi per i cittadini e rischio ambientale lungo l'Adda" A Dubino il centro comunale di raccolta rifiuti è chiuso dal settembre 2024 per lavori di ammodernamento e, a distanza di 18 mesi, non è ancora stato riaperto: a denunciarlo è il gruppo consiliare "Dubino Futura", che accusa l'Amministrazione di gravi ritardi, disagi per i cittadini e possibili ricadute ambientali. Nel mirino finiscono la gestione del cantiere, l'ipotesi di esternalizzazione del servizio e l'assenza di controlli in passato. Nel comunicato diffuso, l'opposizione parla senza mezzi termini di "vergogna" e paragona la vicenda alla storica Autostrada A3, simbolo delle opere interminabili. Centro raccolta differenziata chiuso, le protesteDUBINO Il centro di raccolta rifiuti di Dubino è la nostra Salerno – Reggio Calabria. Non se ne può più…. A denunciare la situazione è il gruppo consiliare Dubino Futura che rincara la dose. A Dubi ... DUBINO: "IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI È LA NOSTRA SALERNO-REGGIO CALABRIA". ESPLODE LA RABBIA DEI CITTADINI.