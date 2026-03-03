Cento anni di ordinariato militare Card Parolin | tacciano le armi

Durante una messa nella basilica di San Paolo fuori le Mura, il cardinale Pietro Parolin ha chiesto a Dio di far tacere le armi e di favorire la riconciliazione tra gli uomini. L’evento ha celebrato i cento anni di attività dell’Ordinariato militare, organismo che si occupa delle questioni religiose nelle forze armate. La cerimonia ha visto la partecipazione di membri dell’istituzione e rappresentanti ecclesiastici.

“Chiediamo al Signore che faccia tacere le armi e gli uomini si riconcilino”. È l’appello del segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, durante la messa per i cento anni dell’Ordinariato militare nella basilica di San Paolo fuori le Mura. Servizio di Paolo Fucili. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Cento anni di ordinariato militare. Card. Parolin: tacciano le armi Leggi anche: Card. Parolin: “Si facciano tacere le armi” Papa Leone XIV: “Quattro anni di guerra in Ucraina, tacciano le armi”AGI - "Sono passati ormai quattro anni dall'inizio della guerra contro l'Ucraina. Cento anni di ordinariato militare. Card. Parolin: tacciano le armi Una raccolta di contenuti su Cento anni Temi più discussi: Cento anni di Ordinariato Militare: la Chiesa tra le vene della storia celebra il suo secolo di servizio; Inter arma, Caritas, l'Ordinariato militare italiano celebra i cento anni di vita; Cento anni per l'Ordinariato militare, incontri con il Papa e Mattarella; cento anni di storia dell'ordinariato istituito nel 1925 dalla Santa Sede e riconosciuto dallo Stato italiano nel 2026. Cento anni di Ordinariato Militare: la Chiesa tra le vene della storia celebra il suo secolo di servizioCentenario dell'Ordinariato Militare per l'Italia (1925-2025). Celebrazioni solenni, l'incontro con il Presidente Mattarella e l'Udienza speciale con il Papa. interris.it Inter arma, Caritas, l'Ordinariato militare italiano celebra i cento anni di vitaSarà un appuntamento di pace quello per le celebrazioni per il centenario dell’Ordinariato Militare per l’Italia (1926-2026). acistampa.com Cento anni dopo, Genova ritrova un capolavoro nascosto: restaurati l’Oratorio e la Galleria Napoleonica del Convitto Colombo x.com Oristano festeggia i cento anni di Giovanni Battista Manis. Sabato scorso, circondato dall’affetto della moglie, dei figli e dei nipoti, ha celebrato il suo primo secolo di vita. A portare il saluto della comunità cittadina è stato l’Assessore Antonio Franceschi, che gli - facebook.com facebook