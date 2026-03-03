Cavallo fugge dall’ippodromo e danneggia varie auto sulla Faleriense

Un cavallo è fuggito dall’ippodromo e ha corso lungo la strada statale Faleriense, causando danni a diverse auto. Le forze dell’ordine sono intervenute per bloccare l’animale e mettere fine alla fuga. L’incidente si è verificato nel corso della giornata, con i conducenti coinvolti che hanno riportato danni ai veicoli. Nessun'altra persona è rimasta ferita durante l'episodio.

Cavallo scappa dall'ippodromo e inizia a correre lungo la strada statale Faleriense, dopo aver danneggiato alcune auto viene bloccato dalle forze dell'ordine. E' accaduto ieri mattina intorno alle 9,30 un cavallo stava svolgendo una seduta di allenamento all'interno dell'ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio, quando l'animale ha iniziato ad innervosirsi. Improvvisamente il cavallo si è imbizzarrito riuscendo ad eludere il controllo del proprietario ed ha iniziato a correre senza controllo, in pochi minuti l'animale ha imboccato la strada statale 210 Faleriense, la principale arteria di comunicazione della provincia nella direzione est – ovest.