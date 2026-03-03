Catena eucaristica di preghiera | la Diocesi di Milano si attiva contro le guerre
La Diocesi di Milano ha avviato una catena eucaristica di preghiera per chiedere pace in diverse zone del mondo, tra cui l’Ucraina, il Sudan e il Medio Oriente, dove i conflitti e le tensioni continuano a provocare violenze e instabilità. La richiesta si rivolge ai fedeli affinché si uniscano in preghiera per le popolazioni coinvolte e per la fine delle ostilità.
Milano, 3 marzo 2026 – L'Ucraina. Il Sudan. Il Medio Oriente sempre in fiamme, soprattutto dopo l'attacco dell'asse Usa-Israele a Iran e alleati. Il mondo brucia ed è sconvolto dalle guerre, un tema e un metodo di risoluzione delle controversie che le tragedie e i rivolgimenti del secolo breve sembravano aver spazzato via. La Diocesi di Milano, dato anche il tempo di Quaresima, quanto mai fecondo per riflessioni e meditazioni, ha deciso di aderire alla proposta del Consiglio delle conferenze episcopali d'Europa e dedicare un momento particolare di preghiera alle vittime di tutte le guerre.
