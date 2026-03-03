Catania tra spaccate e rapine la geografia del fenomeno | dai colpi ai bancomat a quelli in strada per la droga

A Catania, si registrano frequenti episodi di spaccate ai bancomat e rapine in strada, spesso legate al mondo della droga. Da un lato ci sono gruppi specializzati che pianificano i colpi più elaborati, studiando le fasce orarie e adattando strumenti appositamente modificati. Dall’altra, le rapine più rapide e improvvisate rappresentano un fenomeno altrettanto diffuso nel tessuto urbano.

Da una parte i professionisti del colpo grosso, quelli che studiano gli orari delle ricariche e si fanno forgiare arnesi su misura per forzare i maniglioni antipanico. Dall'altra chi vive alla giornata: sfonda la vetrina di un panificio nella notte o impugna una pistola per rapinare un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it "Estorsioni e rapine ai genitori per comprare la droga": 40enne ai domiciliari dopo la condanna di 3 anni e mezzoL'uomo era stato arrestato dopo essere arrivato al pronto soccorso con una ferita d'arma da fuoco alla testa, ad essere trovato in possesso di una... "Estorsioni e rapine ai genitori per comprare la droga": 40enne ai domiciliari dopo la condanna a 3 anni e mezzo di reclusioneL'uomo era stato arrestato dopo essere arrivato al pronto soccorso con una ferita d'arma da fuoco alla testa, ad essere trovato in possesso di una...