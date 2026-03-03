Cassano spiazza tutti | Thuram lo sacrificheranno per me sul mercato poi Calhanoglu andrà via e…

Un ex calciatore ha dichiarato che Thuram sarà sacrificato sul mercato, mentre Calhanoglu lascerà la squadra. La sua affermazione ha suscitato sorpresa tra gli appassionati, lasciando intuire cambiamenti imminenti nella rosa. Le parole sono state pronunciate durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli o conferme ufficiali. La situazione attuale rimane dunque ancora da chiarire.

Cassano spiazza tutti: «Thuram lo sacrificheranno per me sul mercato, poi Calhanoglu andrà via e.» Mercato Inter, nerazzurri in pole sulle italiane per Goretzka! E anche Oaktree adesso ha cambiato idea Calciomercato Inter, rivoluzione in estate: 5 addii certi! L’obiettivo è puntare tutto su quell’acquisto Josep Martinez Inter, chance dal 1' contro il Como? Chivu ci pensa, ma il futuro resta incerto! Totti torna alla Roma? I dettagli sulla cena andata in scena con Gasperini: ecco per quando è prevista la fumata bianca Milan Inter, un derby che vale una stagione: svelato il piano gara di Allegri! Da De Winter alla fantasia di Nkunku, tutte le idee Berti già carico per il derby: «Una volta dissi ‘meglio sconfitti che milanisti’, ai miei tempi non ci guardavamo neanche in faccia! Pio un mostro, sullo scudetto dico. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cassano spiazza tutti: «Thuram lo sacrificheranno per me sul mercato, poi Calhanoglu andrà via e…» Leggi anche: Calciomercato Inter: da Calhanoglu, Thuram e Barella: ecco chi sarà messo sul mercato Cassano carico: «Questo è lo Spalletti che conosco! Se la Juve fa qualcosa sul mercato romperà i co…i davanti»Locatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal...