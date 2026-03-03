Cassano | Se il Napoli va in Champions la stagione sarà un capolavoro Solo invidiosi e incompetenti parleranno di fallimento

Durante una puntata del podcast Viva el Futbol, Antonio Cassano ha commentato la vittoria del Napoli contro il Verona, affermando che se il club raggiungerà la Champions League, la stagione sarà considerata un capolavoro. Ha inoltre dichiarato che solo invidiosi e incompetenti parleranno di fallimento in caso di successo. Le sue parole si sono concentrate sulla prestazione della squadra partenopea e sulle aspettative future.

Intervenuto al podcast Viva el Futbol, Antonio Cassano ha così commentato la vittoria del Napoli ai danni del Verona. Le parole di Cassano. Aggiungo solo una cosa semplice e veloce, Lele. Mi sono emozionato, sapete voi cosa penso del calciatore, che non è il mio genere di calciatore, però mi sono emozionato quando ha fatto l’intervista e ha parlato della cosa del papà. Un abbraccio al ragazzo: i sentimenti per la persona, quello che mi trasmettono, mi hanno emozionato. Sono un tipo che difficilmente si emoziona, però quando si è emozionato lui, dicendo le cose del papà, merita. I ragazzi come lui meritano veramente tutto il bene del mondo. Poi il calciatore può piacermi o meno, un’altra roba, però è stata una bellissima scelta e sono d’accordo sulla tua scelta e sono contento per questo ragazzo, lo merito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

