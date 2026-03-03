Caso Ucraina alle Paralimpiadi non potrà usare la divisa con la mappa | è contro il regolamento

Il Comitato Paralimpico Internazionale ha vietato all'Ucraina di indossare la divisa con la mappa del paese durante le Paralimpiadi. La decisione riguarda la presenza sulla giacca delle aree del Donbass e della Crimea. La squadra ucraina non potrà quindi utilizzare questo capo durante le competizioni. La regola è stata applicata in base al regolamento del comitato.

