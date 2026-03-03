Caso Taremi | l’Iran non lo richiama resta all’Olympiacos

L’attaccante dell’Olympiacos, Mehdi Taremi, non sarà richiamato dall’Iran e continuerà a giocare in Grecia. Non ci sono cambiamenti nelle sue condizioni contrattuali e rimane nel club ateniese. La federazione calcistica iraniana non ha deciso di richiamarlo e Taremi resta a disposizione dell’Olympiacos senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Smentite le voci di un ritorno in patria causa guerra: l'agente Pastorello blinda l'attaccante ad Atene. Il caso Mehdi Taremi scuote il panorama calcistico internazionale, ma la smentita è categorica: l’attaccante dell’Olympiacos non lascerà la Grecia per tornare in Iran. Nonostante il conflitto bellico che sta devastando il territorio iraniano, con gli attacchi della coalizione USA-Israele che hanno colpito siti strategici tra il 28 febbraio e il 1° marzo 2026, il centravanti ex Inter resta ad Atene. Le indiscrezioni circolate su un suo presunto arruolamento o ritorno in patria sono state bollate come fake news dal suo agente, Federico Pastorello, il quale ha blindato la posizione del calciatore attraverso una nota ufficiale sui social media per spegnere le speculazioni che minavano la serenità del suo assistito. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Taremi segna anche gol belli e si schiera con le proteste in IranQuando l’altro ieri sera Pio Esposito è entrato a partita in corso, cambiando col suo gol i destini di Inter-Lecce, più di un tifoso nerazzurro avrà...

