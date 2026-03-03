Dopo la sconfitta contro il BodoGlimt che ha eliminato l’Inter dalla Champions League, si apre una nuova fase di incertezza per il club nerazzurro. In Norvegia, si discute di un possibile caso relativo a uno sponsor coinvolto in un procedimento legale, che potrebbe portare a sanzioni per la società italiana. La situazione si inserisce in un momento già difficile per il club, tra competizioni e questioni legali.

A poche ore dall’amara eliminazione dalla Champions League per mano del BodoGlimt, un’ulteriore nube si addensa sul club nerazzurro, stavolta sul fronte amministrativo e legale. Nella mattinata di oggi, le autorità norvegesi hanno acceso i riflettori sulla divisa indossata dalla compagine di Simone Inzaghi durante la sfida d’andata all’ Aspmyra Stadion. Al centro della contesa vi è il main sponsor presente sulla maglia dell’ Inter, riconducibile a un portale legato al mondo del gioco d’azzardo, la cui promozione è rigidamente limitata dalle leggi locali. Secondo quanto riportato dal quotidiano Aftenposten, il dipartimento del Lotteritilsynet (l’autorità di vigilanza su lotterie e scommesse) ha avviato verifiche approfondite che potrebbero sfociare in una pesante sanzione pecuniaria. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Caso sponsor in Norvegia: l’Inter rischia la sanzione dopo il flop Champions

Mercato Inter, Oaktree prepara il colpo mediatico: investimento da 50 milioni dopo il flop Champions. La strategiaMercato Inter, Oaktree prepara il colpo mediatico: investimento da 50 milioni dopo il flop Champions.

Cosa rischia Antonio Conte dopo la sceneggiata per il rigore in Inter-Napoli: c’è il caso AllegriAntonio Conte espulso per proteste in Inter-Napoli: il giudice sportivo valuta la squalifica.