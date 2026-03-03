Caso Royce Keys la WWE non ha progetti per il wrestler

La WWE ha comunicato che Royce Keys non ha progetti in programma nel main roster al momento. La wrestler, che ha debuttato da poco, per ora non figura in storyline ufficiali o incontri programmati. La sua posizione nel roster principale rimane indefinita, senza annunci di match o partecipazioni imminenti. La WWE non ha fornito ulteriori dettagli sulle future decisioni riguardanti il suo percorso nel circuito.

Nel panorama della WWE, la situazione di Royce Keys nel main roster si presenta come una pagina aperta tra potenziale evidente e incertezza creativa. L'attenzione suscitata dall'esordio nella Royal Rumble ha evidenziato una dinamica promettente, ma le indicazioni più recenti dipingono un contesto privo di direzione definita, capace di influire sull'intera stagione. L'obiettivo iniziale di trasformare la sua presenza in un ruolo di rilievo sembra frenato da ostacoli strutturali e da una gestione delle storyline ancora incerta. La valutazione interna del materiale mostra un debutto televisivo ancora senza una cornice narrativa concreta, nonostante la presenza costante con il roster di SmackDown e un backstages nella recente puntata televisiva.