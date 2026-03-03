Caso Legari l’amica | Stava bene era sereno

Un’amica di una persona deceduta ha riferito che il giorno dell’incidente lui si trovava in campagna, in un’area con delle more. Durante una conversazione telefonica, ha detto di star mangiando le more e di sentirsi sereno. La testimonianza si inserisce nel quadro delle indagini in corso, senza ulteriori dettagli o interpretazioni.

"Era in campagna quel giorno, in un luogo dove c’erano delle more. Me lo ha detto perchè durante la telefonata stava mangiando more. Mi ha detto che doveva fare i conti e che aveva finito il lavoro: era scontato quindi che dovesse incontrare i proprietari". È stata una testimonianza chiave, ieri, quella resa in aula dall’amica di Salvatore Legari, l’imprenditore edile scomparso misteriosamente dal cantiere di Lesignana il 13 luglio del 2023. A processo per l’ omicidio dell’imprenditore – seppur il corpo non sia mai stato trovato – c’è il sassolese Alex Oliva, 39 anni: colui che commissionò i lavori alla vittima. Secondo l’accusa l’imputato avrebbe ucciso Legari dopo che l’imprenditore gli aveva chiesto, quello stesso giorno, di pagarlo per le opere svolte nella sua proprietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

