Firenze, 3 marzo 2026 – Parla anche un po’ fiorentino il lungometraggio animato ’Caruso a Love Opera’ che sarà presentato al Cartoon Movie di Bordeaux che si apre oggi nella città francese. Il film (ancora in fase di sviluppo) è, ovviamente, dedicato al grande tenore napoletano, Enrico Caruso, gloria canora italiana, cantante popolarissimo a livello mondiale. Il lungometraggio (prodotto da Studio Campedelli e diretto da Christian De Vita (con la partecipazione di 15 registi italiani pluripremiati) racconta la storia, l’infanzia povera, il successo e l’amore del protagonista. Il titolo, d’altronde, parla d’amore. Ed è qui che la storia si fa... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cartoon Movie Bordeaux, Caruso e l’amore fiorentino

Leggi anche: Cartoon Movie, il film su Enrico Caruso è un inno al made in Italy

Paola Caruso ha un nuovo amore, le prime foto“Sono innamorato di un bono!”: Tommaso Zorzi parla per la prima volta in tv del fidanzato Alex Di Giorgio Clizia Incorvaia: “Con Sarcina un amore...

Altri aggiornamenti su Cartoon Movie Bordeaux

Discussioni sull' argomento Cartoon Movie, il film su Enrico Caruso è un inno al made in Italy; Cartoon Movie il film su Enrico Caruso è un inno al made in Italy.

Cartoon Movie, il film su Enrico Caruso è un inno al made in ItalyAlla rassegna di Bordeaux verrà presentato un lungometraggio (in fase di sviluppo) sulla vita e l’arte del grande tenore napoletano. Presente anche un altro progetto italiano ... quotidiano.net

Cartoon Movie 2025: a Bordeaux 55 progetti europei, assente l’ItaliaBordeaux (Francia), 3 marzo 2025 – Da martedì 4 a giovedì 6 marzo, Bordeaux ospita anche quest’anno il Cartoon Movie, la rassegna di progetti europei di lungometraggi in animazione organizzata ... quotidiano.net

Alla rassegna di Bordeaux verrà presentato un lungometraggio (in fase di sviluppo) sulla vita e l’arte del grande tenore napoletano. Presente anche un altro progetto italiano Leggi l'articolo #CartoonMovie - facebook.com facebook