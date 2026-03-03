cartello autocarri il tribunale di milano riconosce risarcimenti da 13mila euro a veicolo cna fita lombardia | centinaia di imprese lombarde hanno aderito all' azione collettiva ora ne raccolgono i frutti

Il Tribunale di Milano ha stabilito un risarcimento di 13mila euro a favore di un veicolo coinvolto in una causa contro un cartello di costruttori di autocarri. CNA Fita Lombardia ha annunciato che centinaia di imprese della regione avevano aderito a un'azione collettiva e ora ricevono i primi riscontri concreti. La sentenza rappresenta un momento importante nel procedimento avviato.

Con una sentenza storica il Tribunale di Milano ha riconosciuto le ragioni di CNA Fita nel procedimento contro il cartello dei costruttori di autocarri. Iniziativa avviata il 19 luglio 2016 a seguito dell'accertamento della Commissione Europea, secondo cui i principali costruttori di camion avevano agito per anni attraverso un cartello illecito, coordinando i prezzi a danno degli acquirenti. Nel 2017, CNA Fita, con il supporto dello Studio Legale Scoccini & Associati e di A.L.I. Antitrust Litigation Investment SpA, ha promosso un'azione risarcitoria assumendosi la responsabilità di una battaglia lunga e con controparte i colossi industriali che producono autocarri.