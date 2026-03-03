Carrarese contro Catanzaro | i convocati gialloazzurri pronti per il match decisivo

La partita tra Carrarese e Catanzaro si avvicina e i convocati dei gialloazzurri sono stati annunciati. La squadra ha completato la preparazione in vista di questa occasione e si prepara a scendere in campo con tutti i giocatori disponibili. L’incontro si terrà a breve e sarà decisivo per la classifica di entrambe le squadre.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Carrarese si prepara ad affrontare il Catanzaro domani alle ore 19 in una partita fondamentale per il prosieguo del campionato di Serie B. Dopo un avvio di stagione altalenante, la squadra di Carrara punta a consolidare la propria posizione, che si attesta attualmente in zona salvezza o nei pressi dei playoff, in base alle dinamiche della classifica. La Carrarese ha dimostrato di possedere un potenziale interessante, ma ha faticato a mantenere una costanza nelle prestazioni. Gli allenamenti recenti hanno visto la squadra concentrarsi strategicamente per affrontare il Catanzaro, avversario di tutto rispetto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Carrarese contro Catanzaro: i convocati gialloazzurri pronti per il match decisivo. Leggi anche: Carrarese in trasferta a Modena: ecco i convocati dei gialloazzurri per la sfida. Pagelle Juventus Carrarese Under 17: Paonessa decisivo, Corigliano cambia il match, Santa Maria reattivo- VOTIVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Contenuti e approfondimenti su Carrarese contro Catanzaro i convocati... Temi più discussi: Carrarese - Catanzaro in Diretta Streaming; Carrarese – Catanzaro, direzione arbitrale affidata a Federico Dionisi della sezione de l’Aquila; Catanzaro nuovamente in campo mercoledì. Contro la Carrarese arbitra Dionisi; Live Carrarese - Catanzaro - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 04/03/2026. Pronostico Carrarese-Catanzaro: lo stato di forma ci dice il finaleCarrarese-Catanzaro è una partita valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B: tv e streaming, formazioni e pronostico ... ilveggente.it Catanzaro, Aquilani: Rammarico per il pari col Frosinone. Carrarese? Testa fondamentaleIl tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani nel corso della conferenza stampa in vista della sfida contro la Carrarese in trasferta in programma domani:. tuttomercatoweb.com Carrarese-Catanzaro in chiaro su Dazn: giallorossi a caccia del riscatto per blindare i play-off https://gazzettadelsud.it/p=2179237 - facebook.com facebook Forza Carrarese! #scolpitinellastoria #legab @Lega_B x.com