Carr della fcc | anthropic ha commesso un errore nei colloqui falliti con il pentagono

La FCC ha pubblicato un rapporto che evidenzia come Anthropic abbia commesso un errore durante i colloqui con il Pentagono riguardo all’uso della tecnologia Claude per applicazioni difensive e di sorveglianza interna. Il documento analizza il contrasto tra le autorità statunitensi e la startup, sottolineando le divergenze nelle posizioni e le implicazioni per il settore federale.

questa analisi sintetizza il contrasto tra le autorità statunitensi e la startup Anthropic relativo all’utilizzo della tecnologia Claude in ambito difensivo e di sorveglianza interna, evidenziando le posizioni della FCC e le conseguenze per il settore federale. si delineano i punti chiave del braccio di ferro, le richieste di garanzie e le ripercussioni sul mercato pubblico, con una focalizzazione sui fatti e sulle decisioni ufficiali. anthropic blacklist: l’intervento della fcc nel braccio di ferro col pentagono. le trattative tra Anthropic e il Dipartimento della difesa hanno incontrato un intoppo riguardo all’uso dei modelli Claude. la startup ha richiesto garanzie esplicite per evitare che la propria tecnologia alimenti applicazioni autonome o sorveglianza di massa interna. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Il Pentagono ha usato Anthropic per attaccare l’Iran. La start up era stata bandita dal Pentagono dopo l’offerta «sui limiti etici» di HegsethPer l’attacco all’Iran sarebbe stato usato il modello Claude di Anthropic, uno strumento usa nonostante il divieto del capo del Pentagono Pete...

Il Pentagono ha usato Anthropic AI per l’attacco all’Iran. Subito dopo aver interrotto i contratti con l’aziendaIl Pentagono ha usato il modello Claude di Anthropic AI per condurre l’attacco all’Iran.

