Il club conferma di aver pagato dieci milioni di euro per il trasferimento di Konè, valutato ora il triplo. Il direttore sportivo della squadra ha dichiarato che il percorso di crescita del giocatore è ancora in corso e che ci sono margini per ulteriori soddisfazioni. La squadra si impegna a mantenere alti i livelli di rendimento per raggiungere nuovi traguardi.

di Stefano Fogliani Non è detto che il Sassuolo non possa ambire, "perché il cammino è ancora lungo e possiamo toglierci ancora soddisfazioni, ma dobbiamo continuare a far bene". È detto, invece, che nel Sassuolo che oggi è il terzo migliore di sempre dopo quello che arrivò in Europa con Di Francesco e quello che fece il record di punti (62) con De Zerbi ci sono almeno due firme importanti. Quella di Fabio Grosso ("può ambire a club importanti") e quella di Giovanni Carnevali, che a Radio GR1 Parlamento ha fatto il punto sui neroverdi. Reduci da una vittoria che rilancia le volontà di stupire di una neopromossa che neopromossa non è, e guarda oltre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carnevali e la crescita di Konè: "Pagato dieci milioni, vale il triplo"

La Galleria vale oro, affitti per 85 milioni di euro: in crescita del 58% in soli quattro anni
L'assessore Conte ha spiegato che all'aumento degli introiti provenienti dalla Galleria è corrisposto un aumento della spesa in welfare Un altro anno...

Da Muharemovic a Kone, i gioielli del Sassuolo in vetrina: l'annuncio di Carnevali
Il Sassuolo è tornato a fare il Sassuolo, ovvero a stupire sul campo e a sfornare giocatori interessanti che saranno future plusvalenze.

Larino fra Luminarie e Carnevale: Non solo eventi ma destinazione turistica
Non è una politica degli eventi, ma della destinazione turistica dice di Larino Roberto Colella, destination manager di Assidema Molise

Carnevale, vendite in crescita per le pasticcerie: «Ai dolci la gente non rinuncia, chi offre prodotti di qualità vince»
PORDENONE - Se i dati nazionali dipingono un quadro di incertezza, con le famiglie italiane che si rifugiano nel fai da te casalingo per risparmiare, la realtà dei laboratori storici di Pordenone

ACIREALE E SCIACCA: UN PONTE TRA DUE GRANDI CARNEVALI DI SICILIA
In un tempo in cui è più facile alzare muri che tendere la mano, noi abbiamo scelto di costruire un ponte. La foto non racconta una semplice passerella istituzionale. Racconta u

Italia Viva Marche sostiene Carnevali per la presidenza della Provincia Ancona. Incontro a Montemarciano, IV in "area moderata e centrista della coalizione progressista"