Carlo Conti sulla 76esima edizione di Sanremo | I risultati sono stati ancora una volta clamorosi

Durante la presentazione della 76esima edizione di Sanremo, il conduttore ha dichiarato che i risultati sono stati ancora una volta clamorosi. Ha confermato che questa edizione rappresenta la sua ultima presenza come conduttore del Festival, poiché il prossimo anno sarà al timone Stefano De Martino. La manifestazione si è conclusa con numeri di ascolto elevati e grande attenzione mediatica.

Per Carlo Conti la 76esima edizione del Festival di Sanremo è stata l’ultima che lo ha visto come conduttore, il prossimo anno infatti al suo posto ci sarà Stefano De Martino. In diretta a Radio Toscana si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni in merito alla kermesse che si è appena conclusa. Sul vincitore ha detto: “Non immaginavo che la canzone di Sal Da Vinci arrivasse così in alto, magari era da prime 10. E’ un brano che è entrato nel cuore del pubblico”. E ancora: “A mio giudizio il brano più bello era quello di Fedez e Masini: moderno, potente, cantato benissimo con un testo pazzesco”. Anche per il podio aveva altre preferenze, queste le sue parole: “Per me sarebbero stati da podio anche Tommaso Paradiso, Raf e Fulminacci. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Leggi anche: Sanremo 2026, è di Welo il jingle della 76esima edizione del Festival: chi è il rapper e perché è stato scelto da Carlo Conti

Leggi anche: Sanremo 2026: Carlo Conti si espone su questa e sulla prossima edizione

Carlo Conti annuncia cover e duetti di Sanremo 2026

Una raccolta di contenuti su Carlo Conti

Temi più discussi: Carlo Conti: Il mio festival, cristiano e democratico; Carlo Conti e il metodo Sanremo: perché lui è l’uomo giusto per i grandi eventi in TV; Anticipazioni tv: al via il 76° Festival di Sanremo, conducono Carlo Conti e Laura Pausini; Sanremo 2026, Carlo Conti a RTL 102.5: C’è un inizio e una fine, ma spero di tornarci. Per ora è meglio concludere questo ciclo.

La replica di Carlo Conti dopo la battuta sui jeans a Sanremo 2026Carlo Conti mette un punto sulla vicenda dei jeans a Sanremo 2026: la spiegazione, la reazione di Francesca Vaccaro e il messaggio finale del presentatore ... notizie.it

Sanremo 2026, i vestiti di Carlo Conti al FestivalCarlo Conti a Sanremo 2026, di chi sono i vestiti realizzati per l'occasione? La curiosità sul look scelto dal conduttore e direttore artistico del Festival per il secondo anno consecutivo è parte del ... today.it

“Non immaginavo vincesse Sal Da Vinci” Carlo Conti ha svelato non solo la sua canzone preferita ma anche il suo podio - facebook.com facebook

Carlo Conti: “Felice dei risultati. Sono felice che quando ho detto no all’azienda per il 2027, ho chiesto proprio io - fortemente - di fare in video questo passaggio di testimone con Stefano De Martino” #Sanremo2026 #Sanremo2027 x.com