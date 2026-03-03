Carenza medici di base | MID Movimento Irpino Antiviolenza e Insieme per Avellino e l' Irpinia si rivolgono al Prefetto

Il Movimento Italiano Disabili Campania, l’Associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia e il Movimento Irpino Antiviolenza hanno scritto al Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, per segnalare la carenza di medici di base nella zona. I rappresentanti delle tre organizzazioni, Giovanni Esposito, Pasquale Luca Nacca e Rita Nicastro, hanno sottolineato la situazione e chiesto un intervento urgente.

I referenti del MID, Movimento Italiano Disabili Campania Giovanni Esposito, dell’Associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia Pasquale Luca Nacca e del Movimento Irpino Antiviolenza Rita Nicastro si sono rivolti alla sensibilità del Prefetto di Avellino Rossana Riflesso, alla luce delle. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Smottamento al Parco Manganelli, "Insieme per Avellino e l'Irpinia": "Anni di incuria e scarsa manutenzione"È notizia di queste ore uno smottamento avvenuto al Parco Manganelli, il polmone verde più grande della città di Avellino. Carenza Medici di Base a Taranto: “Cittadini senza assistenza, la Regione e l’ASL intervengano subito”Tarantini Time QuotidianoRicevo quotidianamente diverse segnalazioni da parte di cittadini tarantini che si trovano in una situazione di totale... Contenuti e approfondimenti su Movimento Irpino Antiviolenza Roma senza medici di base: l'emorragia continua, la mappa delle carenze, municipio per municipioUn’emorragia che non si arresta quella dei medici di base a Roma. I professionisti sono sempre di meno, soprattutto nelle zone più periferiche della città. A confermare il trend allarmante sono gli ... romatoday.it Medici di base, valzer a Lissone: uno va in pensione ma arriverà il sostitutoLissone, 29 dicembre 2025 – Una se ne andrà con l’inizio del 2026, ma un’altra, nuova, arriverà pochi giorni dopo. Continuano i movimenti tra i medici di base a Lissone. Nonostante l’impegno di Asst e ... ilgiorno.it