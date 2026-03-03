Caracciolo sconvolge la Gruber | Se tu ora chiami Trump

Lucio Caracciolo ha espresso un giudizio severo su Donald Trump durante un intervento alla trasmissione di La7. Il direttore di Limes ha detto che, se la conduttrice chiamasse Trump in quel momento, avrebbe una discussione difficile con lui. La sua presa di posizione ha suscitato attenzione, creando un confronto diretto con l’ex presidente degli Stati Uniti. La conversazione si è concentrata su questa possibile telefonata e sulle sue implicazioni.

Non è tenero il giudizio di Lucio Caracciolo su Donald Trump. Il direttore di Limes, tra i principali esperti italiani di geopolitica, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, parte in quarta tratteggiando un ritratto impietoso del presidente degli Stati Uniti a proposito dell'attacco all'Iran e non solo. "Aspettarsi la gravitas da Trump è eccessivo. Da una parte lui ama far casino, lui sta praticamente sempre al telefono con i giornalisti. Lilli, io credo che se tu lo chiamassi adesso lui ti risponderebbe ". E alla Gruber sfugge un sorrisino. "Il problema - prosegue Caracciolo - è che dice sempre cose diverse a chi gli capita.