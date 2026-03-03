Carabinieri il saccense Nicola Pantano promosso capitano

Il comando provinciale dei Carabinieri di Latina ha promosso Nicola Pantano, originario di Sciacca, a capitano. La promozione è stata annunciata dal colonnello Christian Angelillo, comandante della provincia, e approvata dal ministero della Difesa su proposta del comando generale dell’Arma. La nomina ufficiale è stata comunicata nelle ultime ore, segnando un passo importante nella carriera dell’agente.

L'ufficiale attualmente guida il nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Latina. La sua carriera militare è iniziata a soli 15 anni alla scuola militare Teulié di Milano dopo aver frequentato per due anni il Liceo Classico Fazello di Sciacca. Un cammino segnato da sacrificio, disciplina e dedizione, che lo ha portato a formarsi lontano dalla famiglia, tra studio e addestramento militare.