Carabinieri Forestali | 5.862 controlli e il lupo al centro

Nel 2025, i Carabinieri Forestali hanno effettuato più di 5.860 controlli sul territorio italiano. Tra le attività svolte, il focus principale è stato sul monitoraggio della presenza del lupo e sulla tutela dell’ambiente naturale. I dati pubblicati mostrano un’intensa attività di verifica e vigilanza svolta durante tutto l’anno. Non sono stati segnalati incidenti o interventi specifici legati ad altri animali o situazioni.

I Carabinieri Forestali hanno reso pubblici i dati relativi all'attività svolta nel corso del 2025, un anno che ha l'esecuzione di oltre cinquemila controlli sul territorio. Il bilancio emerso evidenzia una forte concentrazione degli sforzi sulla tutela della fauna selvatica, con particolare attenzione alla gestione della presenza del lupo in aree antropizzate. Nel dettaglio, le operazioni si sono svolte nell'ambito dell'Emilia-Romagna, dove il Corpo ha lavorato a stretto contatto con la Regione attraverso quattro Programmi Operativi Annuali. L'obiettivo era duplice: garantire il rispetto delle normative europee e nazionali mentre si gestivano le criticità ambientali più pressanti per la comunità locale.