Carabiniera travolta a Cerveteri | il vetro appannato della Fiat Panda provoca il caos

Ieri sera a Campo di Mare, frazione di Cerveteri, una carabiniera è stata travolta da una Fiat Panda durante un posto di controllo alle 21. L’incidente ha causato confusione e paura tra i presenti, mentre il veicolo coinvolto si è fermato dopo aver provocato il caos. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Paura e concitazione ieri sera a Campo di Mare, frazione di Cerveteri, quando una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è stata travolta da una Fiat Panda intorno alle 21 durante un normale posto di controllo. La militare, carabiniera scelta, è stata sbalzata sull’asfalto per diversi metri, sotto lo sguardo attonito dei colleghi. Il pronto intervento dei sanitari del 118 e l’arrivo dell’elisoccorso hanno evitato il peggio: la donna è stata trasportata al Policlinico Gemelli di Roma, dove le sue condizioni sono serie ma non risulta essere in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, la 22enne al volante della Fiat Panda non era stata fermata dal posto di blocco ma si trovava in transito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

