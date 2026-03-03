Capsula della salute a Bologna | il video

A Bologna è stata presentata una capsula della salute che offre un check-up gratuito e completo, includendo anche l’analisi degli stili di vita. Il dispositivo permette di valutare vari parametri di salute e di ricevere informazioni utili per migliorare il benessere quotidiano. Il video mostra il funzionamento e le caratteristiche di questa nuova iniziativa. La capsula sarà disponibile in diverse aree della città nei prossimi mesi.

Un check up gratuito e completo, con anche l'analisi degli stili di vita: il nuovo strumento è attivo al DumBo e già mille persone hanno prenotato la loro esperienza: sold out i primi due mesi

