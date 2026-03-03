Quattordici persone sono state indagate e due arrestate nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza di Portogruaro e Trieste che ha svelato un sistema illecito legato al caporalato e agli appalti. Le forze dell’ordine hanno eseguito controlli e perquisizioni in diverse località, concentrandosi su aziende e soggetti coinvolti in pratiche abusive di sfruttamento e irregolarità nei contratti. L’indagine prosegue per approfondire i dettagli delle attività illecite.

I militari del Gruppo di Portogruaro (Venezia) e del I Gruppo Trieste della Guardia di Finanza hanno accertato 120 posizioni lavorative irregolari e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per circa 5,4 milioni di euro nell’ambito di una operazione contro gli appalti illeciti di manodopera, denominata " Dirty Delivery ", coordinata dalla Procura del capoluogo giuliano. Le Fiamme gialle hanno disarticolato un sistema fraudolento nel settore della logistica basato sulla somministrazione irregolare di lavoratori e su connesse frodi fiscali indagando 14 persone, di cui 5 per associazione per delinquere. Il Gip del Tribunale di Trieste ha disposto due misure cautelari personali - una in carcere e una ai domiciliari - e sequestri preventivi per oltre 750 mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caporalato e appalti, 14 indagati e due arresti

Leggi anche: Blitz contro la Sacra Corona Unita: 14 arresti. In carcere anche due indagati del Leccese

Appalti illeciti di manodopera: 120 lavoratori impiegati illegalmente, 14 indagatiLa guardia di finanza di Trieste, in collaborazione con il gruppo di Portogruaro, ha smantellato un sistema illecito nel settore della logistica,...

Tutti gli aggiornamenti su Caporalato e appalti, 14 indagati e due...

Temi più discussi: Appalti illeciti sulla manodopera e caporalato, maxi frode a Nordest: fatture false per 5,4 milioni e 14 indagati; Appalti illeciti di manodopera: 120 lavoratori impiegati illegalmente, 14 indagati; Appalti illeciti sulla manodopera: due arresti e 14 indagati; Appalti illeciti e rete di caporalato grigio, operazione della finanza.

Appalti illeciti sulla manodopera e caporalato, maxi frode a Nordest: fatture false per 5,4 milioni e 14 indagatiTRIESTE - Dopo la maxi inchiesta partita a Milano, le indagini sul caporalato proseguono a stretto giro anche a Nordest. La guardia di finanza di Trieste, con l'operazione ... ilgazzettino.it

Caporalato e fatture false, 14 indagati in tutta Italia: c’è anche un pesareseL'inchiesta della procura di Trieste si chiama Dirty Delivery. Scoperte società cartiere e 120 lavoratori irregolari ... centropagina.it

Il13. . CAPORALATO “ MASCHERATO “ : ARRESTI IN VENETO E FRIULI. - facebook.com facebook

Rete di caporalato da nord a sud: indagati anche nel teramano x.com