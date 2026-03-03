Tra Roberta Bruzzone e Milo Infante si è acceso un confronto acceso, con l’accusa di aver scambiato messaggi privati che sono diventati oggetto di polemiche. La criminologa ha negato categoricamente le accuse, mentre si parla di possibili azioni legali da parte di entrambe le parti. La vicenda si è sviluppata dopo le dichiarazioni rilasciate in trasmissione, alimentando un clima di tensione tra i protagonisti.

Roberta Bruzzone smentisce con forza le accuse sui presunti messaggi privati con Milo Infante dopo Ore 14 e Quarto Grado: ecco cosa sta succedendo davvero e perché si parla di azioni legali. Negli ultimi tempi, attorno al rapporto professionale tra Roberta Bruzzone e Milo Infante si è acceso un vero e proprio turbine mediatico. Voci, sussurri, ricostruzioni mai confermate: il loro addio a Ore 14 e la presenza sempre più assidua della criminologa a Quarto Grado hanno alimentato ipotesi di tensioni e fratture dietro le quinte. Ma nelle ultime ore il livello dello scontro si è alzato drasticamente. Una nuova indiscrezione, rimbalzata sui social con velocità impressionante, ha superato il limite: l’accusa di aver diffuso messaggi privati scambiati con il conduttore, addirittura accompagnati da presunte minacce. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Roberta Bruzzone è furiosa per un'accusa gravissima che le è stata rivolta: c'entra Milo Infante

Roberta Bruzzone, la decisione 'contro' Milo Infante: cosa fa dopo l'uscita da Ore14

Caos tra Roberta Bruzzone e Milo Infante: L’accusa dei messaggi e la minaccia di denuncia!

