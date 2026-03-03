Il traffico aereo ha causato il rinvio della partenza della nazionale di ciclismo in Australia. La squadra non volerà per questioni di sicurezza, secondo quanto comunicato dagli organizzatori. Nessun atleta italiano parteciperà alla prima tappa di Coppa del mondo su pista. La decisione è stata presa senza che ci siano stati infortuni o squalifiche tra i ciclisti.

Non ci sarà nessun atleta italiano in gara alla prima prova di Coppa del mondo di ciclismo su pista. Nessun problema di infortunio, squalifica o altro. Solo, e non certo poco, il nuovo fronte di guerra in Iran che ha determinato il caos nei cieli di tutto il mondo, costringendo la nostra nazionale a dare forfait alla competizione. A seguito della cancellazione dei voli previsti con Qatar Airways e della mancata riprotezione su compagnie alternative non operanti nell’area mediorientale, valutate tutte le possibili soluzioni di viaggio che, tuttavia, non garantivano la partenza dell’intera squadra in un’unica soluzione né l’arrivo con congruo anticipo rispetto all’inizio delle competizioni, la Federazione ha dovuto rinunciare alla partecipazione alla prima prova di Coppa del Mondo pista a Perth in Australia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Caos nel traffico aereo, la nazionale di ciclismo non volerà in Australia: "Manca la sicurezza"

Medio Oriente, traffico aereo nel caos: oltre 5mila voli cancellati e più di un milione di passeggeri bloccatiFiumicino, 2 marzo 2026 – Nei tabelloni degli aeroporti, in queste ore, una sola parola domina: cancellato.

“Centinaia di voli cancellati”. Caos nei cieli, traffico aereo paralizzato: passeggeri bloccatiL’undici e il dodici febbraio duemilaventisei segnano un momento di profonda crisi per il trasporto aereo nel cuore dell’Europa.

Contenuti e approfondimenti su Caos nel traffico aereo, la nazionale...

Temi più discussi: Trasporto aereo nel caos: migliaia di voli cancellati e rotte Europa-Asia a rischio; Oltre 5 mila voli cancellati per la chiusura dei cieli in Medio Oriente, è in corso la più grande interruzione mondiale del trasporto aereo; Guerra in Medio Oriente, traffico aereo mondiale nel caos: mai così tanti voli cancellati dai tempi del Covid; Caos in Medio Oriente: voli sospesi o cancellati e passeggeri bloccati.

Medio Oriente, traffico aereo nel caos: oltre 5mila voli cancellati e più di un milione di passeggeri bloccatiCentinaia di voli cancellati anche a Fiumicino. L'intera area regionale coinvolta nel conflitto è diventata una zona ad altissimo rischio per l’aviazione civile ... ilfaroonline.it

TRAFFICO AEREO BLOCCATO NEL GOLFO, LO STOP PIU’ GRANDE DI SEMPRE…….Arriva anche la testimonianza di Franco Selva da Bene Lario:Abbiamo fatto scalo ad Abu Dhabi per rientrare in Italia ed all'improvviso si è bloccato tutto...... ... ciaocomo.it

Firenze, caos in consiglio comunale. Consigliere leghista portato via dai vigili urbani - facebook.com facebook

Meloni: “Preoccupata dai droni a Cipro e dal caos internazionale, non abbassiamo la guardia” x.com