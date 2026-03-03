Caos nel Golfo | oltre 70 mila italiani bloccati arrivano task force e voli speciali per riportarli a casa

Da panorama.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Golfo, oltre 70 mila italiani si trovano bloccati a causa della chiusura dello spazio aereo dei Paesi della regione, resa necessaria dalla rappresaglia iraniana. Le autorità italiane hanno attivato task force e organizzato voli speciali per il rimpatrio di cittadini italiani presenti nella zona. La situazione continua a generare incertezza sulla possibilità di tornare in Italia nel breve termine.

Hub strategici paralizzati e migliaia di viaggiatori in attesa. Studenti, turisti e lavoratori coinvolti: ecco come il governo italiano sta organizzando il rientro e quali sono le rotte alternative. Sono decine di migliaia gli italiani che si trovano bloccati in Medio Oriente e non sanno esattamente quando potranno fare ritorno in Italia, dopo che la rappresaglia iraniana ha portato alla chiusura a singhiozzo dello spazio aereo dei Paesi del Golfo. Ed è soprattutto la paralisi degli aeroporti di Dubai e Doha a causare i maggiori disagi visto che costituiscono fondamentali punti di scalo anche per chi arriva dalla Thailandia, dalle Maldive o da altri Paesi asiatici. 🔗 Leggi su Panorama.it

caos nel golfo oltre 70 mila italiani bloccati arrivano task force e voli speciali per riportarli a casa
© Panorama.it - Caos nel Golfo: oltre 70 mila italiani bloccati, arrivano task force e voli speciali per riportarli a casa

Tajani attiva Task Force Golfo: italiani bloccati a Dubai, frontiereIl ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato una riunione d’urgenza con gli ambasciatori italiani in Iran e nella regione del Golfo, nella...

La Farnesina crea una task force per gli italiani bloccati nel Golfo. Appello del Papa: rischiamo una voragine irreparabile“Seguo con profonda preoccupazione quanto sta accadendo in Medio Oriente e in Iran in queste ore drammatiche, la stabilità e la pace non si...

Una raccolta di contenuti su Caos nel Golfo: oltre 70 mila italiani...

Temi più discussi: Attacco Usa e Israele a Iran, oltre 58mila italiani bloccati nel Golfo; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Diplomazia e sicurezza, gli obiettivi di Meloni dopo l'attacco in Iran: Caos figlio di guerra in Ucraina; Oltre 5 mila voli cancellati per la chiusura dei cieli in Medio Oriente, è in corso la più grande interruzione mondiale del trasporto aereo.

caos nel golfo oltreCaos nel Golfo: oltre 70 mila italiani bloccati, arrivano task force e voli speciali per riportarli a casaHub strategici paralizzati e migliaia di viaggiatori in attesa. Studenti, turisti e lavoratori coinvolti: ecco come il governo italiano sta organizzando il rientro e quali sono le rotte alternative. panorama.it

caos nel golfo oltreIl caos nel Golfo castiga i mercati. Gli analisti: un duro colpo, ma vediamo quanto durerà la guerraL’escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran riporta il rischio geopolitico al centro dei mercati globali. Asia contrastata, futures di Wall Street in ... huffingtonpost.it

Digita per trovare news e video correlati.