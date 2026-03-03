Nel Golfo, oltre 70 mila italiani si trovano bloccati a causa della chiusura dello spazio aereo dei Paesi della regione, resa necessaria dalla rappresaglia iraniana. Le autorità italiane hanno attivato task force e organizzato voli speciali per il rimpatrio di cittadini italiani presenti nella zona. La situazione continua a generare incertezza sulla possibilità di tornare in Italia nel breve termine.

Hub strategici paralizzati e migliaia di viaggiatori in attesa. Studenti, turisti e lavoratori coinvolti: ecco come il governo italiano sta organizzando il rientro e quali sono le rotte alternative. Sono decine di migliaia gli italiani che si trovano bloccati in Medio Oriente e non sanno esattamente quando potranno fare ritorno in Italia, dopo che la rappresaglia iraniana ha portato alla chiusura a singhiozzo dello spazio aereo dei Paesi del Golfo. Ed è soprattutto la paralisi degli aeroporti di Dubai e Doha a causare i maggiori disagi visto che costituiscono fondamentali punti di scalo anche per chi arriva dalla Thailandia, dalle Maldive o da altri Paesi asiatici. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Caos nel Golfo: oltre 70 mila italiani bloccati, arrivano task force e voli speciali per riportarli a casa

Tajani attiva Task Force Golfo: italiani bloccati a Dubai, frontiereIl ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato una riunione d’urgenza con gli ambasciatori italiani in Iran e nella regione del Golfo, nella...

La Farnesina crea una task force per gli italiani bloccati nel Golfo. Appello del Papa: rischiamo una voragine irreparabile“Seguo con profonda preoccupazione quanto sta accadendo in Medio Oriente e in Iran in queste ore drammatiche, la stabilità e la pace non si...

Una raccolta di contenuti su Caos nel Golfo: oltre 70 mila italiani...

Temi più discussi: Attacco Usa e Israele a Iran, oltre 58mila italiani bloccati nel Golfo; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Diplomazia e sicurezza, gli obiettivi di Meloni dopo l'attacco in Iran: Caos figlio di guerra in Ucraina; Oltre 5 mila voli cancellati per la chiusura dei cieli in Medio Oriente, è in corso la più grande interruzione mondiale del trasporto aereo.

Caos nel Golfo: oltre 70 mila italiani bloccati, arrivano task force e voli speciali per riportarli a casaHub strategici paralizzati e migliaia di viaggiatori in attesa. Studenti, turisti e lavoratori coinvolti: ecco come il governo italiano sta organizzando il rientro e quali sono le rotte alternative. panorama.it

Il caos nel Golfo castiga i mercati. Gli analisti: un duro colpo, ma vediamo quanto durerà la guerraL’escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran riporta il rischio geopolitico al centro dei mercati globali. Asia contrastata, futures di Wall Street in ... huffingtonpost.it

Firenze, caos in consiglio comunale. Consigliere leghista portato via dai vigili urbani - facebook.com facebook

Meloni: “Preoccupata dai droni a Cipro e dal caos internazionale, non abbassiamo la guardia” x.com