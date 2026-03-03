Caos al Pilastro razzi contro la polizia | video

Nella serata del 3 marzo, al Pilastro, le forze dell’ordine sono state attaccate con bottiglie e petardi da alcuni gruppi di persone. Sono stati registrati momenti di tensione mentre le forze dell’ordine cercavano di mantenere l’ordine in zona. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione e ripristinare la calma. Un video mostra gli attimi di scontro tra polizia e gruppi di persone.

Le forze dell'ordine sono state bersagliate da bottiglie e petardi nella sera del 3 marzo. Un assalto contro cui è stato schierato l'idrante e, ancora, sono stati usati i lacrimogeni.