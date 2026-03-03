Cane impiccato a Montemiletto | basta con questa farsa delle taglie è ora di denunciare e non avere paura

Un cane meticcio è stato trovato impiccato a un albero nel comune di Montemiletto, nell'avellinese. La scoperta ha suscitato sdegno tra i residenti, che chiedono giustizia e denunciano la paura di reagire di fronte a simili episodi. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità locali. La polizia sta conducendo le indagini per identificare eventuali responsabili.

Un cane meticcio è stato ritrovato morto, impiccato ad un albero nel comune di Montemiletto, nell'avellinese. L'Enpa che ha sporto denuncia contro ignoti invita chi sa qualcosa a farsi avanti e parlare con le Forze dell'ordine ma c'è chi si fa la solita boutade affermando di aver messo una "taglia" di mille euro per ottenere informazioni.