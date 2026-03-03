Cancro al seno perché i decessi diminuiscono in alcuni Paesi e quasi raddoppiano in altri

Uno studio pubblicato su The Lancet Oncology mostra come, negli ultimi trent’anni, i decessi per tumore al seno siano diminuiti del 30% nei Paesi ad alto reddito, mentre sono quasi raddoppiati in quelli a basso reddito. La ricerca analizza i dati di diverse nazioni, evidenziando un divario crescente nella mortalità legata a questa malattia.

Tumori, in Italia i decessi diminuiscono ma al Sud c’è ancora un problema: cosa dicono i dati per il 2025I dati per il 2025 segnalano in Italia una riduzione del 9% dei decessi legati al cancro.

