Campo largo a Benevento Fico | Se ne occupano segretari regionali e provinciali

A Benevento si discute della formazione di un campo largo e il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha affermato che la questione viene gestita dai segretari regionali e provinciali. La situazione resta incerta a causa delle tensioni tra il Partito Democratico e il movimento “Noi di Centro”. Fico non ha fornito dettagli specifici sulle tempistiche o sui nomi coinvolti, limitandosi a sottolineare il ruolo dei segretari locali.

Sulle difficoltà della costruzione del "campo largo" anche a Benevento a causa dei problemi di alleanza tra Pd e "Noi di Centro" il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, non si sbilancia. "Campo largo? Se ne occupano i segretari regionali e provinciali dei partiti", ha replicato Fico ai giornalisti prima di presenziare alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico dell'Unisannio di Benevento, la cui lezione inaugurale è stata tenuta dal regista cinematografico Matteo Garrone, insieme alla rettrice Maria Moreno, al sindaco Clemente Mastella e al presidente della Provincia Nino Lombardi