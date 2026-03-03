Campana i trecento anni dalla nascita

Trecento anni fa nasceva a Seravezza il conte Francesco Campana, discendente della famiglia Daudenet della Lorena. La famiglia Campana, famosa per l’arte fusoria delle campane, ha lasciato un segno importante nella storia locale. La sua nascita viene ricordata quest’anno con eventi e celebrazioni dedicati alla figura del conte e alla tradizione artigianale che porta il suo nome.

Trecento anni fa nasceva a Seravezza il conte Francesco Campana (discendente della famiglia Daudenet della Lorena che convertirono il cognome in Campana per l'arte fusoria delle campane). Suo il lascito testamentario alla comunità dell'ex Ospedale, oggi Presidio distrettuale Asl, ma è stato anche l'autore di uno studio socio-economico finalizzato alle riforme che il granduca di Toscana Pietro Leopoldo aveva in mente di attuare per risollevare lo stato di povertà in cui era caduto il Capitanato di Pietrasanta del '700, vale a dire i comuni di Pietrasanta, Seravezza, Cappella e Stazzema (vicaria). Lo studio del Campana nasceva a seguito della...