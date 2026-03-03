Cambio ora marzo 2026 | quando spostare le lancette e perché sembra anticipato

Nel marzo 2026, le lancette dell'orologio si sposteranno per il cambio dell'ora legale, una modifica che ogni anno suscita curiosità e attenzione. La data di questa variazione è stabilita ufficialmente e coinvolge milioni di persone che devono adattare le proprie abitudini quotidiane. La modifica interessa settori come il lavoro, la scuola e le utenze domestiche, influenzando il ritmo delle giornate.

Con l’arrivo della primavera torna puntuale una delle domande più cercate online: quando cambia l’ora nel 2026? Il passaggio all’ora legale non è solo una questione di lancette, ma un piccolo scossone alle abitudini quotidiane che riguarda sonno, lavoro, scuola e perfino le bollette. Nel 2026, inoltre, l’ora legale darà l’impressione di arrivare prima del solito. Vediamo quando scatta, perché succede e quali effetti ha sulla nostra vita di tutti i giorni. In Italia l’ora legale scatterà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. Alle 02:00 di notte le lancette andranno spostate avanti alle 03:00.In pratica: La maggior parte di smartphone, computer e dispositivi digitali aggiornerà l’orario automaticamente. 🔗 Leggi su Funweek.it

