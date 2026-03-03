Calendario confermato per Atalanta Roma Bologna e Fiorentina | orari e date degli ottavi di finale

È stato ufficializzato il calendario degli ottavi di finale di coppa, con le partite di Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina che si terranno nelle date stabilite. Gli incontri sono stati programmati in specifici orari e giornate, rispettando il calendario stabilito dalle competizioni. Le squadre si preparano ad affrontarsi secondo le date e gli orari comunicati ufficialmente.

Le sorteggi per il turno di knockout della UEFA Champions League, Europa League e Conference League sono stati completati, con le date e gli orari confermati per gli attesi incontri degli ottavi di finale. I tifosi di Atalanta, Roma, Bologna e Fiorentina devono segnare queste date sul loro calendario! La cerimonia di sorteggio si è svolta nella sede UEFA a Nyon, in Svizzera, venerdì scorso, dopo la conclusione dei turni di playoff avvenuti all'inizio di questa settimana. È possibile seguire gli aggiornamenti delle estrazioni tramite il Football Italia Liveblog.

Champions League, ufficializzate le date e gli orari degli ottavi. Atalanta Bayern Monaco: l’andata il 10 marzo, ritorno il 18 in Germania.Feyenoord, clima rovente dopo il cambio in società! Il punto sulla squadra olandese, guidata in panchina da van Persie Materazzi va alla Juventus?...

Sorteggi ottavi: Atalanta, Bologna, Roma e Fiorentina per conoscere le avversarie in Champions, Europa e Conference LeagueNell'edizione in corso, soltanto cinque delle nove squadre che componevano la prima fascia al momento del sorteggio del girone unico si sono...

Coppa Italia, quando si giocano le semifinali? Date e orari di Como-Inter e Lazio-Atalanta, tabellone, andata e ritorno, calendario fino alla finalePer la semifinale di ritorno di Coppa Italia non c’è ancora ufficialità su date e orari. La Lega Serie A, tuttavia, ha stabilito che si disputeranno nella settimana compresa tra lunedì 20 e domenica ... calciomercato.com

