Oggi si attendono novità importanti nel calciomercato riguardo André, centrocampista brasiliano del Corinthians nato nel 2006 e attualmente sotto contratto con la squadra di Dorival Júnior. La trattativa sta evolvendo e si prevedono aggiornamenti nelle prossime ore, mentre le parti coinvolte lavorano per definire i dettagli dell’eventuale trasferimento. La situazione resta sotto osservazione da parte di osservatori e addetti ai lavori.

'Tuttosport' ha fatto il punto sulla trattativa che potrebbe portare André Luiz Santos Dias, centrocampista brasiliano classe 2006, dal Corinthians al Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato. Accordo trovato tra Milan e Corinthians sulla base di 17 milioni di euro, bonus inclusi (15 di parte fissa, 2 di bonus) per il 70% del cartellino del giocatore nelle mani del club della città di San Paolo. Per il restante 30%, che appartiene al giocatore, il Diavolo non sborserebbe un euro in più, in quanto André, per favorire il suo trasferimento in rossonero, ha rinunciato ad ottenere dei soldi. Il Corinthians e il Milan si erano già scambiati dei documenti vincolanti, alcuni dei quali già firmati, prima del clamoroso dietrofront della società paulista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, André-Milan: attesi sviluppi per la giornata odierna. La situazione

Calciomercato, il Milan potrebbe rivolgersi alla FIFA per prendere André: la situazioneÈ giallo nel possibile trasferimento di André Luiz Santos Dias, centrocampista brasiliano classe 2006 del Corinthians meglio conosciuto come André,...

Calciomercato Milan, sondaggio per Goretzka: la situazioneIl calciomercato è iniziato da pochi giorni, e il Milan a già chiuso un colpo: Niclas Fullkrug è la nuova punta dei rossoneri, almeno fino a giugno...

IL MERCATO DEL MILAN ACQUISTI CESSIONI #calciomercato #milan #acquisti #CESSIONI #bilancio #perte

Contenuti utili per approfondire Calciomercato André Milan attesi...

Temi più discussi: Fiorentina Ferrari nel pre partita | L’unica cosa che dobbiamo fare è pensare partita per partita e lavorare Poi il ricordo per Astori; Diretta gol Serie A LIVE | in campo Udinese Fiorentina; Pagelle Udinese Fiorentina Rugani intervento horror Davis bomber a sorpresa Kean non incide; Infortunati Napoli Conte sorride | quali sono le condizioni di Anguissa e De Bruyne McTominay invece…I dettagli da Castel Volturno.

Milan-André, è stallo: il presidente del Corinthians prende tempo. Cosa sta succedendoNei giorni scorsi il Milan ha raggiunto l'accordo con il Corinthians per il trasferimento del centrocampista classe 2006. Dopo lo scambio dei documenti e le firme, però, il presidente del club brasili ... sport.sky.it

Milan, stallo per André: riflessioni in corso del presidente del CorinthiansFase di stallo per il passaggio di André al Milan: riflessioni in corso del presidente del Corinthians per il trasferimento ... gianlucadimarzio.com

#Romano chiarisce: " #André Il #Milan rimane ottimista, è un discorso che riguarda il #Corinthians" #SempreMilan #SerieA x.com

Mercato Milan, ultime su André - facebook.com facebook