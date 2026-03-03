Nella partita di calcio di Serie C, la Ternana ha subito un crollo inatteso dopo uno scivolone e un silenzio stampa che hanno sorpreso i tifosi. La squadra sperava di consolidare il buon momento e il morale attraverso lo scontro diretto con il Campobasso, ma i risultati non sono stati quelli sperati. Domani sera, la squadra affronterà l’Arezzo in una nuova sfida.

Uno scivolone e un silenzio stampa inattesi. E non solo quelli. Si confidava che lo scontro diretto con il Campobasso avrebbe potuto confermare il grande momento delle fere e il ritrovato entusiasmo. Invece, è arrivato il kappaò e in vista c’è la sfida sul campo della capolista. Il 2-4 in rimonta dei molisani e il post partita hanno invece confermato che in casa rossoverde è una stagione del tutto particolare, sul campo e fuori. Va rilevato che il primo tempo della squadra di Liverani è stato notevole, per giunta con un’immediata reazione allo svantaggio iniziale. Lasciava ben sperare anche l’inizio della ripresa, vedi il 2-1 e la possibilità di chiudere i giochi con altre occasioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio serie C. Ternana, crollo inatteso. E domani sera c'è l'Arezzo

