Calcio | Serie A Udinese volante sulla Fiorentina Pisa beffato dal Bologna all’ultimo

Nella ventisettesima giornata di Serie A, si sono disputati due posticipi lunedì: l'Udinese ha battuto la Fiorentina, mentre il Pisa è stato sorpreso dal Bologna all’ultimo minuto. La partita tra Udinese e Fiorentina si è conclusa con la vittoria dei friulani, mentre il Bologna ha conquistato i tre punti nel finale contro il Pisa. La giornata si è così conclusa con questi due incontri.

Si chiude con i due posticipi del lunedì la Serie A 2025-2026 per quel che concerne la ventisettesima giornata di campionato. Due gli incontri in scena, diversamente toscani: Pisa-Bologna e Udinese-Fiorentina. Diversi, chiaramente, nei luoghi di svolgimento, diversi nei risultati, ma simili nel fatto che, una sconfitta o un’altra, i tre punti vanno altrove. Tra Pisa e Bologna il primo tempo non è proprio di quelli che si lasciano vedere: poche occasioni, solo il Bologna costruisce qualcosa con Santiago Castro, 0-0. Nella ripresa, e con la girandola di sostituzioni, qualcosa inizia a succedere, e il Pisa per due volte va vicino al gol con Piccinini e Stojillkovic, ma ci sono prima Skorupski e poi (sulla linea) Casale a salvare. 🔗 Leggi su Oasport.it

Calcio, Serie A: Udinese-Fiorentina 3-0Dopo tre sconfitte di fila, l'Udinese torna alla vittoria battendo 3-0 la Fiorentina al 'Bluenergy Stadium'. rainews.it

Kabasele-Davis-Buksa, l'Udinese travolge la Fiorentina: Vanoli resta in zona retrocessioneI friulani si impongono 3-0 al Bluenergy Stadium e scavalcano Parma e Lazio in classifica, i toscani restano terz'ultimi in coabitazione con Cremonese e Lecce ... tuttosport.com

Il raddoppio dell'Udinese porta la firma di Davis su calcio di rigore - facebook.com facebook

Brutta sconfitta per la #Fiorentina a Udine A portare in vantaggio la squadra di Runjaic è Kabasele con un colpo di testa sul calcio d’angolo di Zaniolo. Poi Davis, appena tornato dall’infortunio, segna su calcio di rigore. Nel finale la chiude Buksa con il definit x.com