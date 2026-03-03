Calcio risultati di A | scatto Udinese quota 35

Nella 27esima giornata di calcio di Serie A, l'Udinese conquista tre punti e sale a quota 35 in classifica. La giornata ha visto diverse partite, con alcune squadre che hanno ottenuto vittorie importanti e altre che hanno subito sconfitte. La classifica si modifica in modo significativo, influenzando la posizione delle squadre in vista delle ultime partite del campionato.

Roma, 2 mar. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 27esima giornata dopo Udinese-Fiorentina 3-0 27^ GIORNATA Parma-Cagliari 1-1, Como-Lecce 3-1, Verona-Napoli 1-2, Inter-Genoa 2-0, Cremonese-Milan 0-2, Sassuolo-Atalanta 2-1, Torino-Lazio 2-0, Roma-Juventus 3-3, Pisa-Bologna 0-1, Udinese-Fiorentina 3-0.