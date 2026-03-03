Le presenze negli stadi della Serie A 202526 sono in calo, con Lazio e Torino che registrano le affluenze più basse. Il monitoraggio delle presenze si concentra sull’andamento economico e sulla competitività del campionato. I dati evidenziano una diminuzione generale di pubblico rispetto alle stagioni precedenti. Le squadre coinvolte sono state identificate come le più colpite da questa tendenza.

Il monitoraggio delle presenze negli stadi della Serie A 202526 si configura come indicatore chiave dell’andamento economico e della dinamica competitiva del campionato. In un contesto di stabilità della domanda, le medie di pubblico e il tasso di riempimento rappresentano elementi decisivi per bilanci e per la redistribuzione dei proventi televisivi, influenzando la gestione delle società e la ricezione da parte degli sponsor. La stagione in corso è al centro di un’approfondita attenzione sul fronte degli spettatori, con una Innanzitutto lettura delle medie di stadio che conferma un valore superiore a 30.000 presenze di media, quadro che si è consolidato negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Calano gli spettatori in Serie A: Lazio e Torino fanalini di coda per affluenza

Spettatori Serie A: calano le presenze e le proteste affondano Lazio e Torino, ultime per tasso di riempimento

