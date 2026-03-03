Buongiorno | Il Napoli vuole un futuro dove tutti remano nella stessa direzione

In un'intervista esclusiva a Radio CRC, un rappresentante del Napoli ha dichiarato che la squadra punta a un futuro in cui tutti collaborano con obiettivi comuni. Ha inoltre evidenziato di essere molto orgoglioso del conseguimento della laurea in Management dello Sport, un risultato personale importante. La conversazione si è concentrata su temi di coesione e formazione professionale nel mondo del calcio.

Il difensore fresco di laurea a Radio Crc: "De Bruyne l'ho visto molto bene anche a livello fisico, è carico, ha grande voglia" Dc Napoli 28012026 - Champions League Napoli.-Chelsea foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Alessandro Buongiorno BUONGIORNO IN ESCLUSIVA A RADIO CRC: «Laurea in Management dello Sport: un traguardo di cui sono molto orgoglioso. Lo studio e la cultura ci aiutano anche in campo. De Bruyne? L'ho visto bene anche a livello fisico, con grande carica e voglia. Contentissimi per Lukaku: è fondamentale per noi! Centrale o terzo di difesa? Vi dico cosa preferisco. Napoli-Torino speciale per me: sarà una partita difficile» Il calciatore del Napoli, Alessandro Buongiorno, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli.

