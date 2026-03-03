Bufale da abbattere per brucellosi svolta al Consiglio di Stato | animali salvi dal macello

La terza sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Michele Corradino, ha deciso sul ricorso presentato dall’Azienda Agricola Diana Giuseppe contro l’Azienda Sanitaria Locale di Caserta. La questione riguarda la riforma di un’ordinanza cautelare del Tar, in relazione a un caso di brucellosi. La decisione ha coinvolto la tutela degli animali e le procedure di abbattimento previste.

L'appellante Giuseppe Diana, è legale rappresentante dell'azienda agricola di via Macedonio a Castel Volturno. Nell'agosto 2024 l'Asl casertana certifica che l'allevamento zootecnico è indenne da tubercolosi con validità fino a giugno 2025. Nel novembre 2024 si verificano dei casi di brucellosi affrontata con il metodo standard del 'Test and Slaughter' ossia l'abbattimento dei soli capi positivi. L'infezione ha riguardato un numero esiguo di capi con circolazione virale bassa e non esplosiva. Difatti sono stati riscontrati solo 2 capi positivi in una mandria di oltre 106 animali. Un picco controllato di epidemia si registra ad agosto 2025 con una positività di una decina di capi di bestiame.