BTP Valore | debutto da record con ordini per 6 miliardi nel primo giorno

Il nuovo BTP Valore ha iniziato le negoziazioni con ordini totali per circa 6 miliardi di euro nel primo giorno di collocamento, registrando un record rispetto alle emissioni precedenti. La domanda si è dimostrata molto forte fin dai primi momenti, superando le aspettative iniziali e confermando l'interesse degli investitori. Il titolo è stato collocato sul mercato senza problemi e ha attirato un ampio numero di sottoscrizioni.

Il nuovo BTP Valore ha aperto il suo collocamento sul mercato con un risultato superiore alle precedenti edizioni. Nella prima giornata di offerta, la domanda ha superato i 6,04 miliardi di euro, con oltre 176.000 contratti sottoscritti dai piccoli risparmiatori. Il dato segna un incremento rispetto all'emissione dello scorso ottobre, quando gli ordini nel primo giorno si erano fermati a 5,4 miliardi. Questa settima emissione della famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente al mercato retail conferma il forte interesse dei risparmiatori italiani per gli strumenti del Tesoro. Rendimento e struttura delle cedole. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha fissato tassi cedolari minimi garantiti crescenti per la durata dell'investimento, pari a 6 anni.