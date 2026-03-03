Bruninho porta il Renata Campinas alla vittoria in Sud America battendo il Sada Cruzeiro
Bruninho ha guidato il Renata Campinas alla vittoria in Sud America, battendo il Sada Cruzeiro in finale. La partita si è svolta con intensità e ha portato la squadra brasiliana a conquistare il titolo continentale per club. La vittoria rappresenta un risultato significativo per il club e per la pallavolo nel continente. La finale si è conclusa con il trionfo del Renata Campinas, che ha ottenuto il riconoscimento ufficiale di campione sudamericano.
Un tassello importante della pallavolo sudamericana ha segnato una pagina memorabile: una formazione brasiliana ha conquistato il titolo continentale per club, mettendo in fila una serie di prestazioni di alto livello e una finale disputata fino all'ultimo punto. L'epilogo è stato scritto in casa, in un impianto pieno di pubblico, dove una rimonta ha definito la storia del torneo e consacrato la squadra campione per la prima volta. In una finale combattuta, Renata Campinas ha superato i campioni in carica del Sada Cruzeiro Volei Belo Horizonte al quinto set, chiudendo 22-25, 20-25, 25-19, 25-20, 15-13. La formazione ospitante ha portato a casa la vittoria dopo aver recuperato due set di svantaggio, assicurando l'opportunità di partecipare al prossimo Campionato mondiale di pallavolo maschile per club della FIVB, assieme al Sada Cruzeiro.
