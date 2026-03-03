Brighton-Arsenal mercoledì 04 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Saka può creare problemi a Kad?o?lu

Mercoledì sera alle 20:30 si sfidano Brighton e Arsenal in una partita di Premier League. L’Arsenal, che ha cinque punti in più rispetto al Manchester City, ha giocato una gara in più, rendendo il margine di vantaggio molto sottile. La sfida si concentra anche su Saka, che potrebbe rappresentare una minaccia per Kadoglu. Le quote antepost riflettono questa situazione di equilibrio e incertezza.

Trasferta scomoda per l'Arsenal, che, lo ricordiamo. ha cinque punti in più del Manchester City nella classifica di Premier League ma ha giocato una partita in più dunque il margine è molto risicato ed infatti le quote antepost lo evidenziano molto bene. Dal punto di vista dei londinesi infatti il Brighton sembra aver ritrovato la.