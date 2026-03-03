Brescia | La Grande Notte del Jazz

A Brescia si tiene la nona edizione de La Grande Notte del Jazz, un evento che propone un programma ricco di musica dal vivo. Durante la serata, si esibiranno artisti che interpretano generi come jazz, blues e swing, creando un’atmosfera coinvolgente per gli appassionati. L’evento si svolge in diverse location della città, attirando un pubblico variegato e interessato alla musica dal vivo.

Giunge alla sua nona edizione con un programma estremamente affascinante che saprà ancora una volta far confluire le sonorità jazz, blues e swing in un'unica lunga serata. Anche quest'anno le collaborazioni artistiche vedranno il coinvolgimento di numerosi musicisti provenienti dal contesto italiano, sia affermato sia emergente, e dal panorama internazionale. Saranno più di 30 gli artisti coinvolti in questa edizione, provenienti da Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Russia, Francia, Messico, Canada, Stati Uniti, Islanda: dalle ore 17.

La lunga notte del jazz: Paolo Fresu in Kind of MilesKind of Miles è un’opera teatrale e musicale scritta, composta e interpretata da Paolo Fresu che evoca l’universo creativo e visionario di Miles...

La grande storia del jazz raccontata da Enzo CapuaNegli anni in cui il Novecento ridefiniva i propri linguaggi espressivi, una musica nata ai margini della società americana cominciava a dialogare...

