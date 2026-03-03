Brescia e Talmassons si sfidano per il primato nella 7ª giornata del girone A2
Brescia e Talmassons si affrontano nella settima giornata del girone A2 di pallavolo, con l’obiettivo di ottenere il primo posto. La Pool Promozione A2 Tigotà, invece, entra nella seconda giornata di ritorno del campionato, con tutte le partite in programma mercoledì 4 marzo 2026. La giornata si preannuncia decisiva per le classifiche del girone.
La Pool Promozione A2 Tigotà entra nella seconda giornata di ritorno con un turno estremamente decisivo: mercoledì 4 marzo 2026 si disputano tutte le partite in diretta sul canale Youtube di Volleyball World Italia. Le contese mirano a definire la griglia Playoff e a consolidare posizioni di vertice, in una fase di calendario che accende la competizione tra le squadre impegnate per la promozione. Tre club italiani scendono in campo per le gare di andata delle fasi a eliminazione diretta delle competizioni europee,. Una tappa significativa nel percorso europeo di Allianz Milano si apre con l’impegno di semifinale della CEV Challenge. Il fattore campo ha pesato nella Gara 1 dei quarti di finale del Playoff Scudetto della Serie A1 Tigotà, con le squadre. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
